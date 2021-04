La missione di una batteria del veicolo è fornire energia elettrica, consentendo così al motore e agli elementi ausiliari di funzionare correttamente. Di solito si trova nel vano motore, sebbene alcuni modelli lo includano nell’abitacolo, sul pavimento o sotto uno dei sedili.

Grazie alla suddetta fornitura di energia elettrica è possibile avviare il motorino di avviamento, portando successivamente in azione l’alternatore. Supporta anche quest’ultimo quando è necessario fornire energia ad elementi come ventilazione, sicurezza, accessori multimediali, ecc., Oppure quando teniamo il motore al minimo e non fornisce all’alternatore la potenza necessaria.

La durata di una batteria è limitata e dipende dall’uso che diamo al veicolo, sia per intensità che per manutenzione o trattamento. Pertanto, prima o poi è probabile che l’auto non avverta che il momento di sostituire la batteria sta arrivando o finiremo per rimanere bloccati.

Cosa cercare quando si sceglie una nuova batteria

Quando ti chiedi come scegliere una batteria per auto, dovresti sempre rispettare le istruzioni tecniche fornite dal produttore. Amperaggio:

• L’amperaggio è la quantità di corrente che la batteria può fornire attraverso i sistemi elettrici del veicolo.

· L’utilizzo di una batteria con amperaggio inferiore a quello specificato dal produttore del veicolo causerà problemi di avviamento del motore e danneggerà l’accumulatore.

· Entrambe le indicazioni si trovano sulla batteria su un adesivo.

Tipi di batteria

Batterie esenti da manutenzione

· Sono batterie che non richiedono revisioni periodiche.

· Grazie alla loro tecnologia, presentano livelli di gassificazione e perdita d’acqua molto bassi, che garantiscono a lungo condizioni di funzionamento ottimali.

Fusti tradizionali o in vetro

• Richiedono controlli frequenti per mantenere il livello dell’elettrolito, poiché una parte dell’acqua fuoriesce sotto forma di gas durante l’uso.

• Nel caso in cui i bicchieri siano bassi, devono essere riempiti con acqua distillata.

Guida all’acquisto: quali sono le migliori batterie per auto?

Indipendentemente dai risultati, è conveniente analizzare i dati come segue:

Con il veicolo al minimo in corrente continua:

Se otteniamo un valore inferiore a 13,7 volt o 0,22 ampere, la batteria si scaricherà e sarà necessario caricarla perché funzioni. Se il risultato è superiore a 15 volt o 0,24 amp, è molto probabile che l’alternatore non funzioni.

Con il veicolo al minimo in corrente alternata:

In questo caso la misura indicherà chiaramente che l’alternatore si guasta se otteniamo un valore maggiore di 0,3 volt o 0,004 ampere.

