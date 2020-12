L'esperto consiglia Sociale VERDE NATALE, 10 REGALI ALLA NATURA

Il decalogo degli esperti per essere protagonisti del futuro del Pianeta: online su www.verdenatale.it Fondazione Alessandro Volta, Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e LifeGate presentano il decalogo “Fai un regalo alla natura”, nell’ambito della iniziativa “Verde Natale”, progetto della Fondazione, organizzato per la prima volta nella città di Como. Advertisements La divulgazione dei contenuti del decalogo è stata affidata ad Alessandro Cecchi Paone con 10 video disponibili sul sito Advertisements

“Come Fondazione Volta cercheremo di scaldare la città di Como con elfi, bande, cori, storie. Porteremo anche cultura sostenibile: il nostro motto è ‘fai un regalo alla natura’ e il nostro logo un albero di Natale piantato in un dono natalizio, a indicare che la natura può nutristi della nostra generosità e attenzione. Suggeriremo azioni e regali dedicati alla natura: cose semplici, quotidiane per rendere il Natale occasione virtuosa, di cultura sostenibile ed ecologica, come una pianta che purifica l’aria di casa, un libro sulla natura”, sottolinea Luca Levrini, Presidente di Fondazione Volta.

Gli fa eco Alessandro Miani, Presidente SIMA “Dal nord al sud della penisola, il nostro decalogo vuole portare un messaggio di speranza per un presente e un futuro più sostenibile. La sostenibilità infatti è un processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, l’orientamento dello sviluppo tecnologico, il piano degli investimenti e le modifiche istituzionali sono tutti in sintonia per far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell’umanità. Diventare tutti, dai singoli cittadini alle imprese, socialmente sostenibili è di vantaggio per la reputazione aziendale ma è anche un mezzo per ridurre costi e rischi, aumentando la spinta all’innovazione con ricadute tangibili sulla salute pubblica, la qualità di vita, il benessere personale”.

