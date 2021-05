(ANSA) – WASHINGTON, MAY 7 – Oltre 45 mila volontari si sono

offerti per uccidere una dozzina di bisonti nel parco nazionale

americano del Grand Canyon, in Arizona, nel quadro di un

programma volto a regolare la crescente popolazione di questi

animali. Lo ha annunciato il servizio per i parchi naturali. L’eccessivo numero di bisonti può nuocere alle risorse d’acqua

del parco, alla vegetazione e al suolo, secondo gli esperti. Tra

i 45 mila candidati verranno sorteggiati 25 finalisti ma solo 12

verranno scelti entro il 17 maggio. Ciascuno di loro sarà

autorizzato ad uccidere un bisonte e poi dovrà essere in grado

di portarlo fuori della zona a piedi, senza l’ausilio di un

veicolo motorizzato, il cui uso è vietato nell’area.

Per poter partecipare, i volontari devono essere cittadini

americani maggiorenni, in “buone condizioni fisiche” e disporre

di un proprio fucile, seguire un corso di formazione e avere “solide competenze di comunicazione verbale”. Le carcasse degli

animali saranno ripartite tra i partecipanti, nel limite di un

bisonte per ciascun gruppo di volontari. (ANSA).



Fonte Ansa.it

