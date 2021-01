(ANSA) – ROMA, 24 GEN – I mercati rionali di Parigi aprono

le porte ai ristoranti in crisi. E’ l’iniziativa lanciata nella

capitale francese per sviluppare l’asporto e renderlo più

accessibile ai clienti. Si chiama “Place aux restos! (Spazio ai

ristoranti!) e parte con la proposta a proprietari e gestori di

ristoranti chiusi da mesi di investire in 161 stand messi a

disposizione dal comune di Parigi

e posizionati in 50 mercati intutti i quartieri della capitale. Il tutto nel rispetto deiprotocolli sanitari previsti dalle misure contro il Covid-19.Per tutte le informazioni basta andare sul sito del comune diParigi. Sono ammessi i ristoratori indipendenti, escludendoquindi le grandi catene, che avranno a disposizione spaziespositivi pagando una piccola quota. La maggioranza deglistand, un centinaio, sono dotati di acqua corrente edelettricità e saranno operativi dai prossimi giorni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

