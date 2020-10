(ANSA) – ROMA, 28 OTT – In seguito ad un drammatico attacco

di uno squalo nelle acque della celebre località turistica

egiziana di Sharm el Sheikh, un ragazzino di 12 anni si è visto

amputare una mano. Anche sua madre e la loro guida sono stati

attaccati e feriti, e pertanto, le autorità egiziane hanno

sospeso tutte le attività al popolare locale sito di immersioni

di Ras Mohammed.

Lo riferisce il quotidiano Arab News online, precisando che

il ragazzo e la madre erano giunti in vacanza in Egitto

dall’Ucraina. Quando sono stati attaccati dallo squalo, di



