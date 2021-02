(ANSA) – WASHINGTON, FEB 11 – “Vi chiediamo umilmente di

condannare Donald Trump per il crimine di cui è colpevole in

modo schiacciante, perchè se non lo facciamo, se facciamo finta

che non sia successo o, peggio, se lo lasciamo senza risposta,

chi può dire che non accadrà ancora?”: così il deputato dem Joe

Neguse ha concluso le argomentazioni dell’accusa nel processo di

impeachment, rinunciando alle restanti

4 ore. Domani tocca alladifesa, che conta di esaurire il suo intervento in giornata.(ANSA).

Fonte Ansa.it

