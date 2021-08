(ANSA) – WASHINGTON, 20 AGO – Il presidente americano Joe

Biden e il premier Mario Draghi, nel loro colloquio telefonico,

hanno sottolineato l’importanza di proseguire con uno “stretto

coordinamento” tra il personale militare e civile americano e

italiano a Kabul, “che stanno lavorando senza sosta per evacuare

i propri cittadini e gli afghani che hanno coraggiosamente

sostenuto la Nato”.

E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale

si evidenzia anche “l’opportunità per il G7 di pianificare nel

prossimo summit virtuale dei leader un approccio comune

sull’Afghanistan”. (ANSA).



Fonte Ansa.it