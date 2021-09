(ANSA) – BRUXELLES, 02 SET – “La necessità di una difesa

dell’Ue maggiore e più forte non è mai stata così evidente come

oggi dopo gli eventi in Afghanistan. Dobbiamo cercare qualcosa

di più operativo”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue,

Josep Borrell, arrivando al Consiglio informale Difesa a Kranj,

in Slovenia.

“A volte ci sono eventi che catalizzano la storia, che creano

una svolta, e penso che l’Afghanistan sia uno di questi casi”,

ha sottolineato il capo della politica estera europea,

appellandosi alla creazione di una “forza di primo intervento”

europea. Borrell prevede che la bozza finale del piano

strategico sia pronta tra ottobre e novembre.

La creazione di una difesa più indipendente ed efficace è

stata auspicata anche dalla ministra tedesca della Difesa,

Annegret Kramp-Karrenbauer. “In Afghanistan abbiamo visto che

non siamo così avanti come vorremmo essere in termini di

capacità” e “dovremo capire” se sia possibile “prendere

decisioni rapidamente” a livello Ue, ha spiegato. “È importante

che non lo facciamo come alternativa alla Nato e agli americani,

ma piuttosto per diventare più forti noi”, ha precisato. (ANSA).



Fonte Ansa.it