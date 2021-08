(ANSA) – LONDRA, 04 AGO – L’Afghanistan rischia concretamente di diventare “un failed State”, qualcosa di peggio di uno Stato fallito nell’accezione inglese, dopo il ritiro delle forze occidentali seguito a vent’anni di occupazione militare. Lo ammette il generale Nick Carter, capo di stato maggiore della Difesa britannico, affidando le uniche speranze di pace alla prospettiva incerta che le forze regolari di Kabul possano creare se non altro una situazione “di stallo” di fronte ai Talebani. Il caos “è uno scenario che può accadere”, ha detto Carter alla Bbc, insistendo comunque sulla necessità che l’Occidente continui a sostenere il governo afgano e che la comunità internazionale “non legittimi” gli islamici radicali né il loro leader attuale, il mullah Abdul Ghani Baradar, ricevuto di recente da alti esponenti del governo cinese. C’è “il rischio reale” che i Talebani ottengano una legittimazione “eccessiva”, ha sostenuto il generale britannico, denunciando “il divario” fra ciò che essi dicono ai tavoli negoziali e ciò che fanno sul terreno; e puntando il dito sulla sponda che secondo lui “Cina e Russia” sarebbero disposte ad offrire loro. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy