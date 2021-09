(ANSA) – KABUL, 02 SET – Una cinquantina di donne afgane sono

scese in piazza a Herat (ovest) in una rara protesta per

ottenere il diritto al lavoro e la partecipazione nel nuovo

governo del Paese.

“E’ nostro diritto avere istruzione, lavoro e sicurezza”,

hanno cantato all’unisono le manifestanti: “Non abbiamo paura,

siamo unite”.

Una delle organizzatrici della protesta, Basira Taheri, ha

chiesto che i talebani includano le donne nel nuovo esecutivo: “Vogliamo che i talebani tengano consultazioni con noi”, ha

sottolineato. “Non vediamo donne nelle loro riunioni”, ha

aggiunto.

Intanto, fonti talebane hanno indicato che l’annuncio del

nuovo governo potrebbe arrivare domani dopo le preghiere del

pomeriggio. Secondo le indiscrezioni circolate ieri, per il

nuovo esecutivo era questione di ore. (ANSA).



