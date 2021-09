(ANSA-AFP) – NEW YORK, 09 SET – Il segretario generale

dell’Onu, Antonio Guterres, si die a favore di un “dialogo”

continuo con i talebani in Afghanistan, temendo un impatto anche

nel Sahel dello scenario verificatosi quest’estate in questo

Paese.

“Dobbiamo mantenere un dialogo con i talebani, in cui

affermiamo direttamente i nostri principi; un dialogo con un

sentimento di solidarietà con il popolo afghano”, ha affermato

Guterres ieri sera in un’intervista all’Afp. “Il nostro dovere è

di estendere la nostra solidarietà a un popolo che soffre molto,

dove milioni e milioni rischiano di morire di fame”, ha

insistito il capo delle Nazioni Unite. Secondo lui, dobbiamo a

tutti i costi evitare un “crollo economico” in Afghanistan.

Senza menzionare una revoca delle sanzioni internazionali e uno

sblocco dei fondi afgani congelati nel mondo, ha stimato che “strumenti finanziari” potrebbero aiutare a mantenere a galla il

Paese e consentire all’economia di “respirare”.

“Ci sono garanzie” per la comunità internazionale in termini

di protezione dei diritti delle donne e delle ragazze? “No, la

situazione è imprevedibile e poiché è imprevedibile, dobbiamo

coinvolgere (nella discussione) i talebani: se vogliamo che

l’Afghanistan non sia un centro di terrorismo, se vogliamo che

le donne e le ragazze non perdano tutti i diritti acquisiti nel

periodo precedente, se vogliamo che le diverse etnie si sentano

rappresentate”, ha risposto Guterres. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it