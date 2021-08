(ANSA) – NEW YORK, 27 AGO – Gli Stati Uniti hanno eseguito un

raid tramite drone nella provincia afgana di Nangahr, uccidendo

un membro dell’Isis-K definito dal Pentagono come una delle

menti dell’organizzazione terroristica responsabile dell’attacco

all’aeroporto di Kabul. Non ci sarebbero state vittime civili.

Nelle stesse ore l’ambasciata Usa a Kabul ha avvertito

nuovamente gli americani di “non andare” allo scalo della

capitale afgana. “I cittadini che sono ora” ad alcuni degli

ingressi dell’aeroporto – quali l’Abbey gate, l’East gate, il

North gate e il New Ministry of Interior gate – “devono

lasciarli immediatamente” perché ci sono “minacce alla

sicurezza”. Un avvertimento simile era arrivato dall’ambasciata

nei giorni scorsi, prima dell’attentato. (ANSA).



Fonte Ansa.it