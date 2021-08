(ANSA) – MADRID, 24 AGO – Nonostante gli sforzi per evacuare

dall’Afghanistan “quante più persone possibili”, ce ne saranno

alcune “che rimarranno là” a causa della “situazione veramente

drammatica” che si vive a Kabul e delle difficoltà per riuscire

ad arrivare all’aeroporto e fuggire dal Paese: lo ha affermato

la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in

un’intervista concessa alla radio Cadena Ser.

“I talebani stanno diventando sempre più aggressivi”, ha

aggiunto Robles, “c’è una situazione di violenza molto

evidente”.

Inoltre, ha aggiunto la ministra spagnola, molti collaboratori

del Paese iberico risiedono in altre zone dell’Afghanistan,

motivo per il quale per loro raggiungere Kabul è particolarmente

complicato. “Stiamo facendo il possibile”, ha aggiunto Robles,

ma “ci sarà gente che rimarrà laggiù per motivi che non

dipendono da noi”. Nelle prossime ore sono attese in Spagna più

di 400 persone evacuate da Kabul a bordo di tre aerei. (ANSA).



Fonte Ansa.it