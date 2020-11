(ANSA) – BRUXELLES, 18 NOV – “Continueremo a formare,

consigliare e assistere le forze afghane nella loro lotta contro

il terrorismo internazionale anche dopo la riduzione della

presenza delle forze americane”. Lo ha scritto in un tweet il

segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Sosteniamo il

processo di pace in Afghanistan e in questo contesto

continueremo a calibrare la nostra presenza”, ha aggiunto.

(ANSA).



Fonte Ansa.it