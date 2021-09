(ANSA) – KABUL, 06 SET – I talebani hanno annunciato oggi di

aver preso il controllo “totale” della valle del Panshir, ultima

sacca di resistenza contro di loro da quando hanno preso il

potere in Afghanistan a metà agosto.

“Con questa vittoria il nostro Paese è ora completamente

fuori dal marasma della guerra”, ha detto in una nota il

principale portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. “Alcuni

degli insorti sono stati sconfitti mentre i rimanenti sono

fuggiti dalla valle”, ha detto Mujahid assicurando alla gente

del Panshir che non ci saranno discriminazioni nei loro

confronti: “Voi siete tutti nostri fratelli; serviremo insieme

per un obiettivo e una nazione”.

Il Fronte di resistenza nazionale (Nfr) dell’Afghanistan ha

annunciato l’uccisione del suo alto comandante Fahim Dashtay

nell’attacco dei talebani. Nel frattempo un portavoce dell’Nrf

in un messaggio su Twitter ha affermato: “Siamo bombardati da

droni pakistani, siamo sotto l’invasione diretta dell’Isi

(agenzia pakistana di spionaggio)”. (ANSA).



