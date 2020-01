(ANSA) – KABUL, 1 GEN – Capodanno di sangue in Afghanistan, dove nel primo giorno del 2020 i talebani hanno attaccato le forze di sicurezza nelle regioni settentrionali di Balkh e Takhar, Kunduz e Helmand meridionale, uccidendo oltre 40 agenti.

Ajmal Faiz, capo della polizia della provincia di Balkh, ha dichiarato che i talebani hanno attaccato un posto di sicurezza dell’autostrada nell’area di Alam Khail. “Sei membri del personale di sicurezza autostradale e due poliziotti locali sono stati uccisi in un attacco talebano, altre tre sono rimaste ferite”, ha aggiunto il capo della polizia. Un ufficiale e sei soldati dell’esercito nazionale afghano – hanno confermato fonti militari – sono stati uccisi in un attacco nel distretto di Darqad nella provincia di Takhar. Nel distretto di Dasht-e-Archi 12 agenti di sicurezza (24 secondo i talebani) sarebbero stati uccisi in un’imboscata. Altri 12 in un’esplosione nel distretto di Girishk nella provincia di Hekmand, in un’escalation di attacchi nelle ultime due settimane.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram