(ANSA) – WASHINGTON, 25 LUG – Gli Stati Uniti continueranno

con i raid aerei in Afghanistan per sostenere le forze di Kabul

in lotta con i militanti talebani. Lo ha affermato nella

capitale afghana il generale Kenneth McKenzie, capo dello Us

Army Central Command che ha adesso il comando delle operazioni

Usa nel Paese. (ANSA).



Fonte Ansa.it