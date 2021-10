Sarà il secondo vicepremier dei talebani, Abdul Salam Hanafi, a guidare la delegazione del governo di Kabul al vertice che si terrà mercoledì in Russia nel cosiddetto ‘formato di Mosca’, creato nel 2017 per favorire le consultazioni tra Russia, Cina, Iran, Afghanistan, India e Pakistan. Lo ha annunciato un portavoce dell’Emirato islamico, Inamullah Samangani, sottolineando che la delegazione terrà “colloqui su varie questioni relative all’Afghanistan con i rappresentanti di diversi Paesi”. Secondo l’ex diplomatico afghano Aziz Miraj, citato da Tolo News, “l’invito ai talebani da parte di Mosca avrà un’influenza molto significativa sulla situazione a livello internazionale e potrebbe anche portare l’Afghanistan fuori dall’attuale situazione di isolamento, visto che la Russia è un Paese potente e uno degli avversari della Nato e dell’Occidente”.

