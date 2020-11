(ANSA) – TEHERAN, 21 NOV – “Gli Stati Uniti sono responsabili

dell’attacco terroristico di oggi all’ambasciata iraniana a

Kabul”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri

iraniano Saeed Khatibzadeh, aggiungendo che “l’attacco è un

esempio di guerra per procura degli Stati Uniti e una mossa

degli alleati terroristi degli americani in Afghanistan”.

Condannando gli attacchi missilistici su “aree non militari e

civili della capitale afghana”,

Advertisements

Khatibzadeh ha espressosolidarietà al popolo e al governo afghano. “Almeno un razzo èatterrato nel cortile dell’ambasciata iraniana, con schegge inparte danneggiando l’ufficio principale”, ha riferitoKhatibzadeh precisando che non ci sono state vittime tra ilpersonale dell’ambasciata. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram