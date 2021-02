(ANSA) – PARIGI, 14 FEB – Lo scrittore ebreo Marek Halter è

stato aggredito in casa la notte fra venerdì e sabato da due

uomini con il passamontagna, che non hanno rubato nulla ma lo

hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. Lo ha

raccontato lui stesso a Le Figaro, precisando che i due uomini “non hanno rubato nulla”, lasciando anche sul tavolo la sua



