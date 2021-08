(ANSA) – ROMA, 31 AGO – A poche ore dal ritiro definitivo

degli Usa in Afghanistan Al Qaida si è fatta sentire

congratulandosi con i talebani per la “vittoria”. “E’ una

lezione e un esempio per tutti i jihadisti”, si legge nel

comunicato in inglese e arabo riportato dal Site, il sito che

monitora l’estremismo islamico sul web. Il gruppo terroristico

invita inoltre “le masse” in Europa e nell’est dell’Asia a “liberarsi dall’egemonia americana-occidentale”. (ANSA).



