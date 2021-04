(ANSA) – ROMA, 09 APR – Riprendono oggi i normali voli di

linea all’aeroporto “Madre Teresa” di Tirana, l’unico scalo

internazionale dell’Albania, bloccato dallo scorso mercoledì a

causa della protesta dei controllori di volo ai quali sono stati

pesantemente decurtati gli stipendi a causa della pandemia di

coronavirus.

La crisi, che rischiava di tenere fermo a lungo l’aeroporto

e creare anche problemi per la gestione del traffico sullo

spazio aereo albanese, è stata risolta dall’immediato intervento

delle autorità le quali hanno deciso di sostituire i

manifestanti, con controllori giunti dalla Turchia e un altro

gruppo atteso oggi dalla Grecia. “Lavoreranno insieme per

garantire l’attività. E’ stato un atto di solidarietà in una

situazione molto grave ed incomprensibile per chiunque”, ha

dichiarato il premier Edi Rama in un’intervista all’emittente tv

albanese ABC News.

Dallo scorso aprile, la società Albcontrol, ha rivisto il

contratto di lavoro ai controllori di volo, quasi dimezzando il

salario mensile, sceso a circa 2 mila euro, dopo che le entrate

sono calate a seguito del ridotto traffico aereo provocato dalla

pandemia di Covid 19. In blocco, i controllori hanno consegnato

al direttivo della società una dichiarazione tramite la quale si

sono detti “non abili a lavorare a seguito dello stress”. Le

autorità hanno sostenuto che si tratti invece di “uno sciopero

illecito”. Albcontrol ha sporto subito denuncia, e la procura ha

avviato un’apposita inchiesta. Oltre 20 controllori di volo sono

stati interrogati e nei confronti di tre di essi è stato emesso

un’ordine di fermo con l’accusa di “abuso d’ufficio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram