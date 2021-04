(ANSA) – TIRANA, 25 APR – Gli albanesi sono chiamati oggi

alle urne per decidere chi guiderà il Paese per i prossimi 4

anni. Il premier socialista Edi Rama, 57 anni, è a caccia del

terzo mandato consecutivo.

Circa il 7,5 per cento degli elettori si è già recato alle

urne. In tutto il paese ci sono 5.188 seggi, aperti dalle 7 alle

19. Il numero degli elettori è di circa 3,6 milioni, inclusi gli

emigranti – circa il 30% del corpo elettorale – ma che non

godono del diritto di voto dall’estero. (ANSA)

Fonte Ansa.it

