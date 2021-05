(ANSA) – TIRANA, 20 MAG – Gli Stati Uniti hanno imposto il

divieto di ingresso nel loro territorio all’ex premier a capo di

Stato albanese Sali Berisha ed alla sua famiglia (la consorte e

i suoi due figli), perché “coinvolto in atti di corruzione che

hanno minato la democrazia in Albania”. La decisione è stata

firmata dal segretario di Stato Usa Anthony Blinken, nei cui

confronti Berisha ha annunciato che “sporgerà querela per

calunnia”.

L’ex premier albanese di centrodestra, alla guida del paese

per 8 anni fino al 2013, ancora attivo in politica come membro

del parlamento, e con grande influenza nel Partito Democratico

(principale forza di opposizione di cui è stato il leader

storico), ha detto di aver “scelto la Francia come un paese

neutrale”, dove ha assunto “l’avvocato Battonier Jean Yves

Leborgne per rivolgersi al Tribunale correzionale di Parigi”.

Berisha viene accusato dagli Usa di essere coinvolto “in

abusi dei fondi pubblici e interventi nei processi pubblici,

sfruttando il proprio potere per trarre profitti personali ed

arricchire i suoi alleati politici e i membri della propria

famiglia, a danno della fiducia del pubblico nei confronti delle

istituzioni albanesi”.

La legislazione statunitense riconosce al segretario di Stato

di intraprendere tali sanzioni al fine di promuovere la lotta

alla corruzione in vari paesi del mondo. Berisha ha però

dichiarato che “per motivi a me del tutto ignoti, il segretario

di Stato Blinken, senza preavviso e in modo inaspettato e

diffamatorio, ha pronunciato false valutazioni nei miei

confronti”.

In precedenza, tale iniziativa era stata presa dal

Dipartimento di Stato anche nei confronti dell’ex procuratore

generale della Repubblica Adriatik Llalla, dell’ex sindaco

socialista di Durazzo Vangjush Dako, vicino all’attuale premier

Edi Rama, e di un altro parlamentare e imprenditore albanese Tom

Doshi, anche lui legato alla maggioranza. (ANSA).



Fonte Ansa.it