(ANSAmed) – ALGERI, 22 APR – Un noto accademico esperto di

Islam algerino, Said Djabelkhir, è stato condannato a tre ani di

reclusione per “offesa ai precetti dell’Islam”. Lo rende noto il

suo avvocato Moumen Chadi, che si dice “scioccato” dalla pesante

condanna. “Non c’è alcuna prova. E’ un caso senza fondamento. Ci

aspettavamo una pena lieve”, ha affermato, preannunciando un

appello.

“E’ una lotta che deve continuare, per la libertà di coscienza

e di espressione”, ha aggiunto il legale.

Djabelkhir, 52 anni, è stato incriminato e processato dopo

che sette avvocati ed un collega d’università hanno presentato

una denuncia contro di lui. Lo studioso di Islam ha ricevuto la

solidarietà di politici e colleghi, durante il processo.

(ANSAmed).



