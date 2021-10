(ANSA) – WASHINGTON, 26 OTT – L’Isis-K in Afghanistan

potrebbe essere in grado di attaccare obiettivi internazionali,

anche contro l’America, nel giro di sei mesi. E’ l’allarme

lanciato in Congresso dal vicesegretario alla difesa Usa Colin

Kahl, che ha spiegato come al momento sia difficile determinare

quanto i talebani siano in grado di combattere i jihadisti dello

stato Islamico .

“La comunità dell’intelligence – ha detto l’alto funzionario

del Pentagono nel corso di un’audizione davanti alla commissione

forze armate del Senato – valuta che sia l’Isis-K che al Qaida

abbiano l’intenzione di condurre operazioni esterne, anche

contro gli Stati Uniti, ma non ne hanno attualmente la capacità.

Ma l’Isis-K potrebbe raggiungere tale capacità in qualunque

momento tra sei o dodici mesi, mentre al Qaida tra uno o due

anni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it