(ANSA) – NEW YORK, 03 MAR – Il 4 marzo è la data in cui

dovrebbe avverarsi la premonizione del gruppo di estrema destra

QAnon secondo cui l’ex presidente Trump tornerà di nuovo alla

Casa Bianca. Fino al 1933, infatti, il 4 marzo era il giorno in

cui un presidente Usa si insediava ed entrava in carica.

L’Inauguration Day fu quindi anticipato al 20 gennaio.



In queste ore è stata rafforzata la sicurezza in particolareintorno a Capitol Hill, dove lo scorso 6 gennaio si verificòl’assalto al Congresso, ma l’allerta riguarda anche la CasaBianca e altri edifici del governo fededale. La teoria del 4marzo ha cominciato a circolare subito dopo il giuramento diBiden, quando alcuni seguaci di QAnon cominciarono a diffondereuna nuova narrativa, ossia che Trump sarebbe risorto il giornoin cui inizialmente si tenevano i giuramenti presidenziali.Sempre secondo quella teoria, nessun presidente americano siè ufficialmente insediato dopo Ulysses S. Grant nel 1869. Icomplottisti sostengono che nel 1871 fu approvata una legge chetrasformò gli Usa in una corporazione rendendo illegittimi tuttii presidenti dopo Grant. (ANSA).

Fonte Ansa.it

