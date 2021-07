(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Almeno 43 migranti sono annegati in

un naufragio al largo della Tunisia mentre tentavano di

attraversare il Mediterraneo dalla Libia all’Italia. L’imbarcazione era partita da Zuara con 127 persone a bordo, 84

delle quali sono state salvate dalla Guardia costiera tunisina.

Lo ha confermato in una nota il portavoce del ministero della

Difesa di Tunisi Mohamed Zekri, aggiungendo che “i migranti, di

età compresa tra i 3 e i 40 anni (bengalesi, sudanesi, eritrei,

egiziani e ciadiani)” erano diretti in Europa. I migranti

salvati sono stati trasferiti al porto di Zarzis, “per prendere

le necessarie misure nei loro confronti” e sottoposti a

quarantena.

Nel pomeriggio un’altra barca in panne è stata soccorsa

davanti a Sfax. Tre persone risultano disperse mentre 19 sono

state tratte in salvo e condotte nel vicino porto.

Intanto, in Libia, 14 cadaveri di migranti, tra cui una donna

e un bambino, sono stati ritrovati sulla spiaggia di Zawia.

(ANSA).



