(ANSA) – BRUXELLES, 17 SET – L’avvocata britannica per i

diritti umani Amal Clooney è stata nominata oggi dal procuratore

della Corte penale internazionale (Cpi) come consigliere

speciale per il conflitto nel Darfur in Sudan.

Clooney era stata precedentemente coinvolta in una serie di

casi presso il Tribunale permanente per crimini di guerra al

mondo, che ha sede all’Aia.

Amal Clooney è sotto i riflettori, oltre che per le sue

battaglie, anche per il matrimonio con il noto attore di

Hollywood, George Clooney. (ANSA).



Fonte Ansa.it