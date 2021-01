(ANSA) – NEW YORK, 20 GEN – Sui gradini del Capitol di

Washington oggi è nata una stella: Amanda Gorman, giovanissima

afro-americana di Los Angeles, ha catturato in versi lo storico

momento della transizione dalla presidenza di Donald Trump a

quella di Joe Biden emozionando vip della politica e decine di

milioni di spettatori a casa. Echi di “Hamilton” e suggestioni rap hanno punteggiato la

lettura di

“The Hill We Climb”, la composizione finita dopo leviolenze degli ultrà trumpiani del 6 gennaio in Campidoglio. A22 anni la Gorman è la più giovane poetessa che abbia recitatodurante una cerimonia dell’insediamento presidenziale oltre avantare il titolo di National Youth Poet Laureate, una sorta diNobel per giovani scrittori americani.Con la performance di oggi, Amanda è entrata in un ristrettoclub di poeti intervenuti in chiusura delle cerimonie diinsediamento presidenziale: tra gli altri Robert Frost per JohnF. Kennedy, Maya Angelou per Bill Clinton e Richard Blanco perBarack Obama. Nella poesia, letta dopo che sul palco si eranoalternate superstar come Lady Gaga e Jennifer Lopez, la giovanepoetessa ha accennato alla sua personale esperienza di “ragazzina magra afro-americana cresciuta da una mamma singleche sognava un giorno di diventare presidente e oggi recitaall’insediamento di un presidente”. Un tocco in comune con JoeBiden, che da bambino era balbuziente: Amanda da piccola hadovuto superare un difetto di pronuncia che le impediva adesempio di scandire la “r” di “poetry”.A scegliere la Gorman per l’occasione è stata Jill Biden chel’aveva di recente ammirata durante una lettura alla Library ofCongress. Amanda aveva avuto carta bianca, e in “The Hills WeClimb”, ispirato al tema dell’Inauguration Day “America United”,ha evocato “un nuovo capitolo” senza glissare sulle divisioniche hanno preceduto l’insediamento: “Abbiamo visto una forza cheavrebbe distrutto il nostro paese se avesse significato rinviarela democrazia. Questo sforzo è quasi riuscito. Ma se può essereperiodicamente rinviata, la democrazia non può mai esserepermanentemente distrutta”. (ANSA).

