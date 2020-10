(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “Il Segretario di Stato degli Stati

Uniti Pompeo in visita a Roma ha nuovamente diffamato il Partito

Comunista Cinese, attaccato senza motivo la politica interna

della Cina e tentato di destabilizzare i rapporti tra Italia e

Cina. Ci opponiamo fermamente e condanniamo con forza tali

atteggiamenti”: lo afferma il portavoce dell’Ambasciata Cinese

in Italia commentando le dichiarazioni del segretario di Stato

Usa Mike Pompeo, ieri a Roma, sulla Cina. “In Italia c’è un

proverbio che dice ‘chi semina vento, raccoglie tempesta’,

aggiunge in una nota. “Ci auguriamo che il gracchiante signor

Pompeo metta fine al suo show prima possibile”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

