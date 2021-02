(ANSA) – ROMA, 04 FEB – “L’Italia ha tutte carte in regola

per dare il proprio contributo” per un ritorno degli Usa

nell’accordo sul nucleare con l’Iran, che in tal caso tornerebbe

ad applicare tutti i limiti previsti da quell’intesa. Lo ha

detto oggi l’ambasciatore iraniano in Italia, Hamid Bayat,

ricordando che fino al 2018, quando l’amministrazione americana

di Donald Trump decise di uscire dall’accordo e reintrodurre



