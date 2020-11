(ANSA) – IL CAIRO, 09 NOV – Ambasciatori di diversi Paesi

europei, tra cui l’Ambasciatore d’Italia Giampaolo Cantini,

hanno incontrato al Cairo esponenti di un’organizzazione

non-governativa egiziana per la difesa dei diritti umani, Eipr.

L’incontro, avvenuto la settimana scorsa, è stato segnalato

nelle ultime ore su Twitter e Facebook dalla stessa “Iniziativa

egiziana per i diritti della persona” (Eipr), l’ong per la quale

è stato ricercatore

in studi di genere Patrick Zaki, lo studentedell’università di Bologna in custodia cautelare da febbraio, inEgitto, con l’accusa di propaganda sovversiva.“Nell’incontro si è discusso di questioni di diritti umani edei modi per sostenere il miglioramento dei diritti umani inEgitto e a livello globale”, riferisce un tweet.L’incontro assume particolare rilievo in quanto le ong inEgitto sono da anni sotto pressione per via di una legislazionerestrittiva che mira ad evitare che il loro operato aiuti più omeno direttamente forze radicali e avverse al governo.Eipr e’ comunque un’associazione riconosciuta che opera allaluce del sole, in piena trasparenza, e non e’ mai stata messafuori legge.Oltre all’Ambasciatore d’Italia a Cairo, hanno partecipatoall’incontro anche gli ambasciatori di Germania, Belgio,Danimarca, Finlandia, Francia, Olanda, Spagna e Svizzera e gliincaricati di affari di Canada, Norvegia e Svezia; ilvice-ambasciatore della Gran Bretagna e rappresentanti dellaCommissione europea al Cairo, riferisce un altro tweet,precisando che la riunione si e’ svolta martedì 3 novembre.Secondo quanto si apprende al Cairo, nell’occasione e’ statodiscusso, su iniziativa dell’Ambasciatore italiano, anche ilcaso di Zaki.I paesi europei, tra cui l’Italia, e altri occidentali,dimostrano da tempo attenzione alle ong impegnate nella difesadei diritti umani in Egitto, come dimostrato da un incontro didiplomatici di quei Paesi con l’Anhri, Arabic network for humanrights information, nel febbraio scorso, poco prima che il Covidostacolasse per mesi simili riunioni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

