(ANSA) – NEW DELHI, 16 MAR – Nel 2020, New Delhi si è

riconfermata la capitale più inquinata al mondo. Lo rivela uno

studio della IQ Air, una compagnia svizzera specializzata

nell’analisi della qualità dell’aria e nella protezione contro

gli agenti inquinanti, riportato dal quotidiano The Hindu.

Mentre l’84% di tutti i paesi esaminati hanno visto

miglioramenti nella qualità dell’aria, la capitale indiana è

rimasta al

suo sgradevole primo posto; l’India, nell’insieme, havisto i livelli di PM 2.5, le microparticelle nocive per lasalute, salire nel 2020 rispetto al 2019,nonostante il lungoblocco delle attività industriali ed edilizie dettato dallockdown per contrastare il Covid-19L’India è stata classificata a lungo come il quinto paese piùinquinato al mondo, fino all’anno scorso, quando è salita alterzo posto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

