(ANSA) – NEW YORK, 28 MAR – Anche l’amministrazione Biden,

come già sta facendo l’Ue, sta lavorando alla messa a punto di

un ‘passaporto vaccinale’ che consenta agli americani di

dimostrare che sono stati vaccinati. Lo riporta il Washington

Post citando alcune fonti, secondo le quali il passaporto sarà

gratuito e disponibile sotto forma di app per il cellulare. Chi

non ha uno smartphone potrà invece stampare il documento.

(ANSA).



