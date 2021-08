(di Alessandro Logroscino) (ANSA) – LONDRA, 06 AGO – Margaret Thatcher pioniera

dell’ambientalismo? Per il Partito Conservatore britannico si

tratta ormai di un refrain, ma per altri nel Regno Unito la

risposta è: anche no. A riaccendere la polemica sono state ieri

le parole con cui Boris Johnson si è lasciato andare dalla

Scozia, territorio in cui le memorie del thatcherismo riflettono

ferite profonde, a rivendicare i supposti meriti da ecologista

ante litteram – magari involontaria – attribuiti alla madre

della deregulation in salsa british degli anni ’80.

Se nel Regno Unito le residue centrali a carbone (in via di

dismissione) coprono ormai “meno del 2%, se non l’1%” della

produzione energetica nazionale, ha sentenziato di punto in

bianco l’attuale primo ministro, è anche “grazie a Margaret

Thatcher”: che 40 anni fa, o giù di lì, impose l’avvio dello

smantellamento della storica rete di miniere d’Oltremanica a

costo di sfidare i sindacati e mettere in ginocchio dal punto di

vista sociale, economico e occupazionale intere aree dell’isola.

Una considerazione non priva di fondamento, a volersi limitare a

conteggiare le emissioni nocive di allora e quelle di oggi, ma

accolta alla stregua di una provocazione (a dispetto delle

intenzioni d’una visita improntata sulla carta a toni di

pacificazione e d’incoraggiamento alla ripresa post Covid)

nell’indocile nazione del nord del Regno: terra percorsa da

nuovi fremiti secessionisti dopo la Brexit e pesantemente

colpita – come Galles e Inghilterra centrale – da alcuni dei più

devastanti contraccolpi da terapia shock della politica

thatcheriana, carbonifera e non. Il richiamo al beneficio

ambientale accreditato a quelle scelte – avanzato da BoJo

nell’anno in cui il Regno si appresta a presiedere in

partnership con l’Italia la conferenza globale sul clima CoP26 e

sullo sfondo dei recenti impegni rinnovati del suo governo in

favore di un’economia più verde o di un’accelerazione delle

misure strutturali contro l’inquinamento e la minaccia dei

cambiamenti climatici – ha dunque inevitabilmente suscitato un

vespaio. Tanto emotivo, quanto politico. La battagliera first

minister indipendentista del governo locale di Edimburgo, Nicola

Sturgeon, e altri esponenti del suo partito (l’Snp) lo hanno

accusato di “rozza insensibilità” verso il destino doloroso di

tanti minatori e delle loro famiglie, intimandogli di scusarsi

per essere stato “offensivo”. Mentre critiche non meno sdegnate

sono giunte dal Labour (pur oggi favorevole all’abbandono

definitivo del carbone). Secondo la Bbc, quella di Johnson è

parsa del resto una scivolata “gratuita”, dato il contesto, che

ha preso di sorpresa e messo in imbarazzo persino molti suoi

compagni di partito Tory scozzesi.

Il tentativo di Downing Street di metterci una pezza si è

risolto per ora in una precisazione, non in una dichiarazione di

scuse. “Il primo ministro riconosce l’impatto e le sofferenze

enormi che il processo di chiusura delle miniere ha avuto su

varie comunità del Regno Unito”, ha assicurato oggi un

portavoce, non senza insistere tuttavia sulla legittimità della

rivendicazione della necessità storica di “ridurre la dipendenza

del Paese dal carbone e da fonti di energia non rinnovabili”.

Un dossier a proposito del quale il gabinetto Johnson è stato

costretto in queste stesse ore a prendere intanto le difese del

super ministro Alok Sharma, nominato nei mesi scorsi presidente

dalla CoP 26, dalle accuse “d’ipocrisia” rivoltegli dalle

opposizioni: per aver negli ultimi mesi compiuto viaggi aerei “inquinanti” in serie nell’ambito di svariate missioni

internazionali preparatorie del vertice in programma a novembre

a Glasgow; e aver sfruttato il privilegio ministeriale per farsi

esentare dalla quarantena precauzionale prevista dalle linee

guida governative al rientro da alcuni dei Paesi a più alto

rischio Covid. (ANSA).



