(di Paolo Cappelleri) (ANSA) – ROMA, 11 APR – L’efficacia dei vaccini anti-Covid

sviluppati dalla Cina è bassa. Ammissioni come quella resa

pubblicamente dal Centro di controllo e la prevenzione delle

malattie non sono frequenti per le autorità di Pechino, che ora

stanno studiando un cambio di strategia nella campagna con cui

finora sono state somministrate quasi 165 milioni di dosi, a un

ritmo più lento solo rispetto all’India, capace di tagliare il

traguardo dei 100 milioni in 85 giorni, 17 in meno rispetto ai

cinesi. Ne sono serviti 89 agli Stati Uniti, dove però da fine

marzo il livello dei contagi non cala significativamente, con

picchi anche di 81mila nuovi casi al giorno.

Rientra fra i casi eccezionali, per la Cina, il

riconoscimento di un errore come quello pronunciato dal capo del

Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu:

il Paese, ha spiegato in una conferenza stampa a Chendgu, sta

esaminando due strade “per risolvere il problema che non è alta

l’efficacia dei vaccini esistenti”. I cinesi non hanno diffuso

molti dati in questi mesi, ma ora arriva la conferma che i loro

prodotti – sia quelli di Sinovac e Sinopharm, con l’approccio

tecnologico del vaccino inattivato, sia quello di CanSino, a

vettore virale – hanno un’efficacia inferiore rispetto ai

farmaci occidentali, su cui si diceva scettico lo stesso Gao Fu,

vaccinato a luglio in fase sperimentale.

Ora si valutano le contromosse: aggiustare il dosaggio,

l’intervallo tra le due dosi o aumentare il numero di dosi;

oppure mischiare vaccini con diverse tecnologie. La terza via è

un nuovo farmaco, basato come Moderna e Pfizer/BioNTech sull’Rna

messaggero, per cui Sinopharm ha appena ricevuto l’approvazione

ai test clinici dalle autorità della Cina, che comunque da fine

febbraio conteggiano meno di 300 casi attivi.

Uno scenario per certi versi opposto a quello americano. Pur

avendo 62 milioni di vaccinati (con 100 milioni in attesa della

seconda dose) e marciando al ritmo di 3-4 milioni al giorno,

negli Stati Uniti da settimane è sorprendentemente alto il

plateau dei contagi, fra 60 e 80 mila al giorno. “In alcuni

Stati come Michigan, New York e New Jersey, anziché

stabilizzarsi sono tornati ad aumentare: è preoccupante”, ha

detto il virologo Anthony Fauci, consigliere per le questioni

sanitarie del presidente Joe Biden. Ospite su Rai 3, ha ammesso

che i lockdown negli Usa sono stati rispettati meno che in

Europa dalla popolazione, e gli effetti potrebbero essere stati

cancellati dalla variabile inglese. La Gran Bretagna, con 40

milioni di dosi iniettate, entra invece nella fase di immunità

di gregge, secondo uno studio dell’Imperial College di Londra

con il quale peraltro non tutti gli esperti concordano. Oggi si

contano solo 7 morti e dopo tre mesi di chiusura domani riaprono

negozi non essenziali, parrucchieri, palestre e anche ristoranti

e pub, per ora solo con servizio all’aperto. (ANSA).



