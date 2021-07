Sangue sul green negli Stati Uniti in un club non lontano da Atlanta, in Georgia, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un noto golfista, Gene Siller, dandosi poi alla fuga. Altri due cadaveri sono stati rinvenuti nel pickup abbandonato dal killer sul campo da golf.

In tutta l’area da sabato pomeriggio è scattata una vera e propria caccia all’uomo, con gli studenti e il personale che vivono nel campus della vicina Kennesaw State University messi in stato di allerta e invitati alla massima prudenza: l’uomo fuggito è armato e pericoloso, si legge in un tweet dell’ateneo, anche se è molto probabile che oramai si sia allontanato dalla zona in cui è avvenuta la tragedia.

Fonte Ansa.it