(ANSA) – NEW YORK, 19 AGO – “Andate a votare a prescindere da

tutto. Votate come se ci fossero in gioco le vostre vite, perché

lo sono” realmente. E’ l’appello rivolto da Hillary Clinton agli

americani nel corso della convention democratica, secondo gli

estratti diffusi dell’intervento che terrà. (ANSA).



Fonte Ansa.it

