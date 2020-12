(ANSA) – BUENOS AIRES, 05 DIC – Il Senato argentino ha

convertito in legge la notte scorsa un progetto riguardante un ‘Contributo solidale e straordinario’, una tantum, per mitigare

gli effetti della pandemia da coronavirus, a carico di persone

in possesso di patrimoni superiori a 200 milioni di pesos (oltre

due milioni di euro). Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam.

Il provvedimento è stato approvato

con 42 voti dellacoalizione filogovernativa ‘Frente de Todos’ e 26 contraridell’opposizione di centro-destra di ‘Juntos por el Cambio’, altermine di un dibattito cinque ore. I promotori della nuova legge si propongono di raccoglierecirca 300.000 milioni di pesos (oltre tre miliardi di euro) chesaranno investiti in progetti produttivi e sanitari.Il meccanismo approvato prevede una imposta del 2% suipatrimoni delle persone fisiche che hanno dichiarato al momentodella promulgazione della legge oltre 200 milioni di pesos.L’aliquota aumenterà progressivamente per patrimoni maggiori,fino ad un massimo del 3,5% per quelli superiori a 3.000 milionidi pesos (30 milioni di euro).Commentando il risultato della votazione, il presidente dellaCommissione Bilancio e Finanze, Carlos Caserio, ha detto chel’iniziativa “darà un grande impulso economico all’Argentina”.Il Paese, ha concluso, sta “uscendo da questa pandemia come sifosse trattato da una guerra mondiale, con migliaia di morti el’economia molto danneggiata”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

