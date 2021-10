(ANSA) – WASHINGTON, 25 OTT – La pistola che ha ucciso sul

set del film “Rust” la direttrice della fotografia Halina

Hutchins e ferito il regista Joel Souza in New Mexico era stata

usata poche ore prima da membri della troupe per una

esercitazione con munizioni vere: lo scrive il sito The Wrap –

che copre il settore entertainment – citando un insider. Alcuni

componenti della troupe avevano preso pistole di scena –

compreso quella fatale – per andare a fare ‘plinking’, termine

usato per definire l’atto di sparare a lattine di birra o altri

bersagli con pallottole vere per passare il tempo, riferisce la

fonte. (ANSA).



Fonte Ansa.it