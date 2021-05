(ANSA) – STRASBURGO, 04 MAG – L’Unione europea deve usare

tutti i mezzi a sua disposizione per chiedere all’Azerbaijan di

liberare e far tornare nel loro Paese tutti i prigionieri

armeni, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco entrato

in vigore il 10 novembre 2020. Lo chiedono oltre 100

eurodeputati di alcuni tra i principali gruppi politici del

Parlamento Ue in una lettera inviata ai presidenti della

Commissione Ue e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e

Charles Michel.

“È difficile dire quanti armeni siano ancora detenuti

dall’Azerbaijan”, scrivono gli eurodeputati, denunciando che “si

stanno accumulando prove inconfutabili che numerosi prigionieri

di guerra sono vittime di tortura” e che “esistono casi ben

documentati di esecuzioni sommarie”.

L’Armenia “un paese amico dell’Europa, ha già pagato un

prezzo altissimo nel conflitto con l’Azerbaijan”, e “l’Unione

europea non può lasciarla, più a lungo, in questa situazione

insopportabile”, indicano gli eurodeputati.

Tra i firmatari della missiva, anche gli italiani Fabio

Massimo Castaldo (M5S), Rossana Conte, Marco Dreosto, Marco

Zanni, Gianna Gancia (Lega), Antonio Tajani, Massimiliano

Salini, Fulvio Martusciello (Forza Italia), Carlo Fidanza

(Fratelli d’Italia). (ANSA).



Fonte Ansa.it

