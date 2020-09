(ANSA) – PARIGI, 26 SET – Ali H., il 18enne pachistano autore

che ieri ha ferito gravemente con una mannaia da macellaio due

persone a Parigi in un attentato terroristico, ha dichiarato

agli inquirenti di averlo fatto perché “non sopportava le

caricature del profeta Maometto” pubblicate di nuovo di recente

dal giornale satirico, e ha confessato di essere stato convinto

di colpire Charlie Hebdo, non sapendo che la redazione della

rivista satirica si è invece si è trasferita in un luogo segreto

e ultraprotetto ormai da 4 anni. Lo rivelano fonti

dell’inchiesta. Il pachistano ha dichiarato anche di aver

perlustrato a più ripresa la zona prima di passare all’azione e

la presenza di una bottiglia di alcool ieri nella sua borsa

sarebbe dovuta al suo iniziale progetto di incendiare

l’edificio.

Intanto la polizia avrebbe accertato che l’algerino fermato

ieri dopo l’attentato non era un complice dell’assalitore, ma un

uomo che lo aveva osservato e che ha tentato di fermarlo. Per

questo, già ieri sera dopo poche ore di fermo è stato

rilasciato.

Invece cӏ stato un nuovo fermo a Parigi, durante la notte,

in relazione all’attentato di ieri di fronte alla ex sede di

Charlie Hebdo. Si tratta di un ex coinquilino di Ali H.. (ANSA).



Fonte Ansa.it

