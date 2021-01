(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Il primo ministro conservatore

australiano Scott Morrison non si appellerà al presidente

uscente Usa Donald Trump perché accordi la grazia al cittadino

australiano Julian Assange, in seguito alla decisione di un

tribunale britannico di respingere l’istanza di estradizione del

fondatore di WikiLeaks, per motivi di salute e di rischio di

suicidio. I sostenitori di Assange ed esponenti dell’opposizione

laburista e dei

Verdi chiedono a Morrison di premere su Trumpperché conceda la libertà al 49/enne australiano, ma secondofonti governative citate oggi dal Sydney Morning Herald non vi èintenzione da parte di Canberra di sollevare la questione né conTrump, né con l’imminente amministrazione Biden.La ministra degli Esteri Maris Payne ha dichiarato inparticolare che l’Australia “non è parte della causa econtinuerà a rispettare il procedimento legale in corso, inclusala considerazione da parte del sistema giuridico del Regno Unitodi istanze di scarcerazione o di appelli”. Ha aggiunto che ilgoverno ha presentato 19 offerte di assistenza consolare adAssange, rimaste senza risposta.L’autorevole giurista Geoffrey Robertson, ha difeso Assangesenza successo contro procedimenti di estradizione nel 2010, hachiesto al governo australiano di far sentire il suo peso dietrola campagna diretta a ottenere che il Dipartimento di GiustiziaUsa rinunci al suo appello contro la decisione della giudicebritannica Vanessa Baraitser. (ANSA).

Fonte Ansa.it

