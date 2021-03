(ANSA) – NEW YORK, 16 MAR – Almeno 7 persone sono morte in

una serie di sparatorie avvenute in vari centri massaggi di

un’area periferica di Atlanta, in Georgia. Tra le vittime

quattro donne asiatiche. Lo riportano i media americani,

sottolineando che la polizia è a caccia della persona che ha

aperto il fuoco e sta passando al setaccio le telecamere

dell’area. Di recente negli Stati Uniti

sono aumentati i reatid’odio contro gli asiatici. (ANSA).

Fonte Ansa.it

