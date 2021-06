(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Un esercito di ragni ha ricoperto

vaste zone del Gippsland (sudest dell’Australia) di distese di

ragnatele, utilizzate dai ragni per potersi muovere sopra ai

terreni inondati, dove normalmente vivono.

Secondo l’ecologo dell’Università di Sydney Dieter Hochuli,

interpellato da Channel 7, un’emittente locale, “quando ci sono

forti piogge e le inondazioni, questi animali, che vivono

seminascosti sul terreno, non possono più restarci, e sanno

esattamente cosa fare: spostarsi più in alto”. I ragni, tra le

altre cose, sanno produrre abbastanza tela da creare dei ‘paracadute’ e sfruttare i venti per cambiare zona, un fenomeno

noto come ‘ballooning’. Le tele che coprono i terreni del

Gippsland sarebbero frutto di questa tecnica.

Almeno due persone sono morte dall’inizio del mese dopo che

violente tempeste hanno colpito lo stato meridionale australiano

del Victoria, causando inondazioni e gravi danni; negli ultimi

anni le aree rurali del Paese hanno subito diverse catastrofi

naturali: una lunga siccità è stata seguita da incendi

devastanti alla fine del 2019 e all’inizio del 2020, prima che

arrivassero tempeste ed allagamenti in varie regioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it