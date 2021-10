(ANSA) – ROMA, 16 OTT – La polizia australiana ha annunciato il sequestro della più grande spedizione di eroina mai registrata nel Paese, per un valore di circa 104 milioni di dollari. Lo riporta la Bbc. Le autorità hanno spiegato che il carico pesava 450 kg e includeva 1.290 pacchi di eroina ed era nascosto in un container di piastrelle. Il sequestro è stato effettuato nel porto di Melbourne, il più grande dell’Australia, a fine settembre. Secondo le prime informazioni è stato anche arrestato un malese. Il vicecommissario ad interim Krissy Barrett della polizia federale australiana ha affermato che la scoperta è stata fatta grazie alla stretta cooperazione tra le forze di polizia internazionali. (ANSA).

