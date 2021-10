(ANSA) – ROMA, 26 OTT – L’Australia, ricca di carbone, ha

fissato l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Ma

nello stesso tempo ha evitato di fissare obiettivi a breve

termine in vista del vertice sul clima. “Gli australiani

vogliono un piano a emissioni zero entro il 2050, che faccia la

cosa giusta contro i cambiamenti climatici e metta in sicurezza

il loro futuro”, ha detto il premier Scott Morrison. (ANSA).



Fonte Ansa.it