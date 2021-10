(ANSA) – SYDNEY, 27 OTT – L’Australia eliminerà il divieto

per i suoi cittadini di viaggiare all’estero senza

autorizzazione, imposto 18 mesi fa a causa della pandemia di

Covid-19, ed entro la fine dell’anno aprirà i confini a

lavoratori qualificati e studenti stranieri. Lo ha annunciato il

governo.

La decisione, annunciata dai ministeri della Salute e degli

Interni, giunge quando la percentuale di adulti che hanno

completato il ciclo di vaccinazione si avvicina all’obiettivo

dell’80%. Annunciata anche una ‘bolla’ di viaggio con

Singapore: i voli della Qantas per la città-Stato dovrebbero

riprendere il 22 novembre.

Per quasi 600 giorni, innumerevoli voli internazionali sono

stati bloccati e pochissimi australiani sono stati autorizzati a

lasciare il Paese. Molte famiglie sono rimaste separate in

continenti diversi, decine di migliaia di cittadini sono rimasti

bloccati all’estero e gli stranieri residenti in Australia non

hanno potuto, per tutto questo tempo, rivedere amici o parenti

lontani.

L’Australia ha intanto autorizzato la somministrazione di una

terza dose di richiamo dei vaccini a tutti gli over 18 a partire

da inizio novembre. (ANSA).



Fonte Ansa.it