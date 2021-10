A quasi una settimana dalla scomparsa di Cleo Smith, la bambina di quattro anni sparita dal campeggio nel quale si trovava con la famiglia, la polizia australiana ha offerto 750 milioni di dollari per qualsiasi informazione utile. Lo riporta la Bbc. “Qualcuno nella nostra comunità sa cosa è successo a Cleo”, ha detto il capo della polizia dell’Australia occidentale in una conferenza stampa. Il timore della polizia è che la piccola sia stata rapita dal momento che la tenda nella quale dormiva con i genitori e la sorellina è stata trovata aperta e il suo sacco a pelo sparito. (ANSA).

Australia:750.000 dollari per notizie su Cleo, si teme rapimento

